Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2021 22:01
Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Hamide Doğangün 18.61'lik derecesiyle ikinci, Zeynep Acet ise 19.24'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Organizasyon, 7 Haziran Pazartesi günü sona erecek.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.