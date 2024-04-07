Panathinaikos şampiyonluk yolunda hata yapmadı

Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Aris'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Panathinaikos şampiyonluk yolunda hata yapmadı
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07 Nisan 2024 21:32
Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Aris ile Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Panathinaikos deplasmanda 2-0 kazandı. 
 
Panathinaikos'a galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Andraz Sporar ile 90. dakikada Jakub Brabec kaydetti. 
 
Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 
 
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı. 
 
Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, Lamia'yı evinde ağırlayacak. Aris, AEK ile deplasmanda karşılaşacak.
 
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