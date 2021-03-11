Özcan Bizati, Gençlerbirliği ile ilk antrenmanına çıktı

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati, ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özcan Bizati, Gençlerbirliği ile ilk antrenmanına çıktı
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11 Mart 2021 20:04
Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Özcan Bizati, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.



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