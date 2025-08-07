07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Ozan Tufan transferinde flaş gelişme

Trabzonspor'da oynayan Ozan Tufan ile ilgilenen Lokomotiv Moskova, Karadeniz ekibinin bonservis bedeli istemesi sonrasında transferden çekilme aşamasına geldi.

calendar 07 Ağustos 2025 12:27
Fotoğraf: AA
Ozan Tufan transferinde flaş gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da takıma gelen isimlerin yanında takımdan ayrılacak futbolcular da şekilleniyor.

Bu kapsamda Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'a ilgi gösteriyordu. Ancak transfer süreci, Rus kulübünün bonservis bedeli ödemeye yanaşmaması nedeniyle durma noktasına geldi.

Görüşmelerin başında oyuncuya karşı istekli bir tutum sergileyen Lokomotiv Moskova, bonservis konusunda adım atmayınca transfer askıya alındı.

Ozan Tufan'ın geleceği ise belirsizliğini koruyor.

PERFORMANSI

Ozan Tufan geçtiğimiz sezonda 41 maça çıktı ve 5 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Deneyimli futbolcuya başka kulüplerin ilgi gösterip göstermeyeceği merak konusu.
(61saat)


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.