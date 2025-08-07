Ozan Tufan transferinde flaş gelişme

Trabzonspor'da takıma gelen isimlerin yanında takımdan ayrılacak futbolcular da şekilleniyor.
Bu kapsamda Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'a ilgi gösteriyordu. Ancak transfer süreci, Rus kulübünün bonservis bedeli ödemeye yanaşmaması nedeniyle durma noktasına geldi.
Görüşmelerin başında oyuncuya karşı istekli bir tutum sergileyen Lokomotiv Moskova, bonservis konusunda adım atmayınca transfer askıya alındı.
Ozan Tufan'ın geleceği ise belirsizliğini koruyor.
PERFORMANSI
Ozan Tufan geçtiğimiz sezonda 41 maça çıktı ve 5 gol 2 asistlik katkıda bulundu.
Deneyimli futbolcuya başka kulüplerin ilgi gösterip göstermeyeceği merak konusu.
(61saat)