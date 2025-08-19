18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Oulai, imza için Trabzon'a geldi!

Trabzonspor, Bastia forması giyen Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı.

calendar 19 Ağustos 2025 09:11 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Oulai, imza için Trabzon'a geldi!
Süper Lig'e art arda iki galibiyetle başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Kadrosunu Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi isimlerle güçlendiren Bordo-mavililer, bir transferi daha resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı.

TRABZON'A GELDİ

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu sabaha karşı 05:30 sularında Trabzon'a geldi.

Trabzonspor transferi hakkındaki duygularını ifade eden Oulai, "Trabzonspor'a katıldığım için çok mutluyum. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olarak potansiyelimi göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK TRABZONSPOR"

Ayrıca "Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım." diyerek taraftarın gönlünü mest etti.

Genç orta saha sözlerini "Didier Zokora, Fildişi Sahili'nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." diyerek noktaladı.

OULAI KİMDİR? 

2024 yaz transfer sezonunda Fildişi Sahili'nin JMG Abidjan takımından Bastia'ya transfer edilen Fildişi Sahilli Oulai'nin 600 bin Euro transfer market değeri bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Bastia'a 24 maçta forma giyen Oulai, bu karşılaşmalarda 1 de gol kaydetti.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
