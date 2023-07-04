Otodrag yarışı, hız tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

Antalya'da hafta sonu yapılacak otodrag yarışı, hız tutkunlarını bir araya getirecek.



Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil, Motor Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen otodrag yarışı, 8-9 Temmuz'da Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarış, Türkiye'nin dört bir yanından hız tutkunlarını ağırlayacak.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun "Mahalli Oto Drag" kuralarına uygun olarak yapılacak yarışta, katılımcılar 402 metre uzunluğundaki pistte mücadele edecek.



Antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başlayacak yarışın ikinci gününde hız tutkunları performanslarını sergileyecek.



