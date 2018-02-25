Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor, Antalyaspor önünde de şanssızlığını yenemedi.Başkent temsilcisi sahasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Akdeniz ekibiyle golsüz berabere kaldı.Antalyaspor karşısında da gol atamayan mor-sarılı ekip, sezonun ikinci yarısında sahasındaki üçüncü karşılaşmada da rakip ağları havalandıramadı.Osmanlıspor, ligin ikinci yarısında sahasında yine galip gelemedi.Başkent temsilcisi bu sezonki en son galibiyetini ilk devrenin son maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 yenerek almıştı. 25 Aralık 2017 tarihindeki bu galibiyet sonrasında başkent ekibi bir daha 3 puanı bir arada bulamadı.Mor-sarılılar, 18. haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor 0-0, 21. haftada da deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalmıştı.Başkent ekibi 19. haftada deplasmanda Galatasaray'a 2-0, 20. haftada sahasında Kayserispor'a 1-0 ve 22. haftada da yine deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olmuştu.Bu sonuçların ardından 20 puana ulaşan Osmanlıspor, 17. sırada kaldı. Mor-sarılılar, aldığı bu sonuçların ardından küme düşme endişesini büyük ölçüde yaşamaya başladı.