Osman Zeki Korkmaz: 'G.Saray'da Saracchi, SOS veriyordu'

Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray maçında kırmızı kartla oyun dışında kalmasından dolayı maç sonu yardımcı teknik direktör Osman Zeki Korkmaz değerlendirmelerde bulundu.



TÜM TAKIMLARDA SAKATLIK VAR



Tüm takımların sakatlık sorunu yaşadığını dile getiren Osman Zeki Korkmaz, "Tüm takımların yaşadığı bir sorun var. Sıkışık maç takviminde adale sakatlıkları. Dünyanın başında bela olan salgın var. Bu da etkiliyor. Bu hastalıktan dönen futbolcular, farklı sakatlıklar yaşıyor. Bu sıkışık maç takvimi planlanırken, siz de biliyorsunuz normal bitmedi. Ara verildi, sıkışık tamamlandı. Sezon başı iyi planlanamadı. Fiziksel olarak bu sıkışık takvime girilmek zorunda kalındı. Tüm takımlar bu sorunu yaşıyor" dedi.



GALATASARAY'A ÖZEL STRATEJİ



Galatasaray'a karşı özel bir strateji belirlediklerinin altını çizen Osman Zeki Korkmaz, "Galatasaray, geçen hafta 45 dakika 10 kişi oynadı. Marcao'nun eksikliği kritikti ve Saracchi'nin arkası Galatasaray'da SOS veriyordu. O noktaya plan yaptık. Artem ile başlayabilirdik ama dinlendirmemiz lazımdı. Finalde maç boyunca yaptığımız strateji tuttu. Sonucu aldık" ifadelerini kullandı.



İSMAİL KARTAL'IN KIRMIZI KARTI



İsmail Kartal'ın kırmızı kartını değerlendiren Osman Zeki Korkmaz, "İsmail Kartal'ın 6 senedir yardımcısıyım. Sosyal hayatta da beraberiz. İsmail Kartal'ın bugüne kadar herhangi birine hakaret ettiğini hiç duymadım. Bugün sahadan atılması ağır bir karardı. Hakemleri eleştirmiyorum, hepimiz geriliyoruz. Birbirimizi biraz daha tolere etmemiz lazım" dedi.



G.SARAY HEP KANATTAN GELİYOR



Galatasaray'ı da değerlendiren Korkmaz, "Galatasaray daha çok kenar ataklarıyla sonuç alıyordu. Başarıları buradan geliyordu. Oyunun merkezinde iyi savunma yapan takımlara karşı oyun üretmekte zorlanıyorlardı. Kenarları kapattık, tek seçenekleri merkezdi. Orada da öncelikli gördüğümüz yerlere baskı yaptık" ifadelerini kullandı.



