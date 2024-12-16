Oscar Ruggeri'den Mauro Icardi açıklaması!

Arjantinli Oscar Ruggeri, Mauro Icardi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Efsane isim, Mauro Icardi'nin kariyer serüveninin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.Ruggeri yaptığı açıklamada, "Söyleyeceğim tek şey onun bir zamanlar Arjantin Milli Takımı'nın 9 numarası olduğuydu. Ama artık değil. Hayal kırıklığı oldu. Dünya şampiyonu olma şansını kaçırdı." diye konuştu.Wanda Nara ile yaşadıklarının kariyerini etkilediğini belirten Ruggeri, "Aile çok önemli. Bir futbolcu için eve gittiğinde sakin kalması çok önemli."Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonun geri kalanında oynayamayacağı açıklanmıştı.