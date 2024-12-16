Oscar Ruggeri'den Mauro Icardi açıklaması!

Arjantinli efsane Oscar Ruggeri, Mauro Icardi'nin kariyer serüveninin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Oscar Ruggeri'den Mauro Icardi açıklaması!
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16 Aralık 2024 15:20
Arjantinli Oscar Ruggeri, Mauro Icardi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Efsane isim, Mauro Icardi'nin kariyer serüveninin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

"DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRDI"

Ruggeri yaptığı açıklamada, "Söyleyeceğim tek şey onun bir zamanlar Arjantin Milli Takımı'nın 9 numarası olduğuydu. Ama artık değil. Hayal kırıklığı oldu. Dünya şampiyonu olma şansını kaçırdı." diye konuştu.

"AİLE ÇOK ÖNEMLİ"

Wanda Nara ile yaşadıklarının kariyerini etkilediğini belirten Ruggeri, "Aile çok önemli. Bir futbolcu için eve gittiğinde sakin kalması çok önemli."

Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonun geri kalanında oynayamayacağı açıklanmıştı. 

 
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