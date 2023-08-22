Oreol Camejo yeniden Ziraat Bankkart'ta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Ziraat Bankkart, Kübalı Oreol Camejo'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Oreol Camejo yeniden Ziraat Bankkart'ta
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22 Ağustos 2023 14:56
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, kadrosunu Kübalı smaçör Oreol Camejo ile güçlendirdi.

Camejo, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadığı kırmızı-beyazlı formayı yeniden giyecek.

2,07 metre boyundaki 1986 doğumlu tecrübeli oyuncu, 2019-2020 yılında Rusya Süper Ligi'nin en iyi smaçörü seçilmişti.

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