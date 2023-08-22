Oreol Camejo yeniden Ziraat Bankkart'ta

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, kadrosunu Kübalı smaçör Oreol Camejo ile güçlendirdi.
Camejo, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadığı kırmızı-beyazlı formayı yeniden giyecek.
2,07 metre boyundaki 1986 doğumlu tecrübeli oyuncu, 2019-2020 yılında Rusya Süper Ligi'nin en iyi smaçörü seçilmişti.
Camejo, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadığı kırmızı-beyazlı formayı yeniden giyecek.
2,07 metre boyundaki 1986 doğumlu tecrübeli oyuncu, 2019-2020 yılında Rusya Süper Ligi'nin en iyi smaçörü seçilmişti.