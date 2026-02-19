19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-379'
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-178'
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-079'
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-180'
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-282'
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-277'
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-283'
19 Şubat
Brann-Bologna
0-178'
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Oosterwolde, cezalı duruma düştü

Jayden Oosterwolde, Nottingham karşısında sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

calendar 19 Şubat 2026 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sarı kart gördü.

Oosterwolde, bu sarı kartla Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Hollandalı savunmacı, 69. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin diğer savunmacısı Milan Skriniar da 23. dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
