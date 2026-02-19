Oosterwolde, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sarı kart gördü.
Oosterwolde, bu sarı kartla Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Hollandalı savunmacı, 69. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Fenerbahçe'nin diğer savunmacısı Milan Skriniar da 23. dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.
