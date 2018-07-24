Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Everton'dan transfer ettiği Henry Onyekuru hakkında ilginç açıklamalar yaptı.
"ONYEKURU TRANSFERİNE EŞİM BOZULDU"
Henry Onyekuru transfer süreci hakkında konuşna Mustafa Cengiz, "Henry Onyekuru transferi tam gizlilik gerektiren bir durumdu. Evdekilere bile söylemedim. Hatta transfer açıklanınca hanım biraz bozuldu. Hocamız uzun zamandır takip ediyormuş. Sakatlığı ve sonraki dönemi hakkında bilgi sahibiydik. Ama biz de çok geniş kapsamlı bir sağlık testi uygulaması yaptık. Hem eski sakatlığına yönelik hem de ileride tekrarlayabilir mi diye mercek altına aldık." dedi.
"FATİH TERİM VE BEN ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"
Sarı-kırmızılı takımın kampa genç oyuncuları almasıyla ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "İsviçre'deki kampa 8 genç oyuncunun gelmesi çok önemli. Hem hocamız Fatih Terim hem de ben altyapıya çok önem veriyoruz. Bu gençlerin kazanılması sadece G.Saray için değil, Türk futbolu için de bu gençler çok önemli." diye konuştu.
"RYAN DONK, BİZİ HİÇ YORMADI"
Ryan Donk'un tartışılan yeni sözleşmesiyle ilgili de konuşan Cengiz, "Donk olayı yanlış anlaşıldı. Sözleşme yenilemedik, yeni sözleşme yaptık. Sözleşme süresi olan oyuncuyla yenilenir. Ryan Donk da bizi hiç yormadı, eski sözleşmesinde menajerlik payı vardı vermedik, imza parası vardı kontratı bittiği için o da istemedi." ifadelerini kullandı.
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"ONYEKURU TRANSFERİNE EŞİM BOZULDU"
Henry Onyekuru transfer süreci hakkında konuşna Mustafa Cengiz, "Henry Onyekuru transferi tam gizlilik gerektiren bir durumdu. Evdekilere bile söylemedim. Hatta transfer açıklanınca hanım biraz bozuldu. Hocamız uzun zamandır takip ediyormuş. Sakatlığı ve sonraki dönemi hakkında bilgi sahibiydik. Ama biz de çok geniş kapsamlı bir sağlık testi uygulaması yaptık. Hem eski sakatlığına yönelik hem de ileride tekrarlayabilir mi diye mercek altına aldık." dedi.
"FATİH TERİM VE BEN ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"
Sarı-kırmızılı takımın kampa genç oyuncuları almasıyla ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "İsviçre'deki kampa 8 genç oyuncunun gelmesi çok önemli. Hem hocamız Fatih Terim hem de ben altyapıya çok önem veriyoruz. Bu gençlerin kazanılması sadece G.Saray için değil, Türk futbolu için de bu gençler çok önemli." diye konuştu.
"RYAN DONK, BİZİ HİÇ YORMADI"
Ryan Donk'un tartışılan yeni sözleşmesiyle ilgili de konuşan Cengiz, "Donk olayı yanlış anlaşıldı. Sözleşme yenilemedik, yeni sözleşme yaptık. Sözleşme süresi olan oyuncuyla yenilenir. Ryan Donk da bizi hiç yormadı, eski sözleşmesinde menajerlik payı vardı vermedik, imza parası vardı kontratı bittiği için o da istemedi." ifadelerini kullandı.
"O TRANSFERE EŞİM BOZULDU!"Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın