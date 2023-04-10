Ons Jabeur, Charleston Açık'ta kupaya uzandı

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Charleston Açık'ın tek kadınlar finalinde İsviçreli Belinda Bencic'i yenerek kupanın sahibi oldu.



ABD'nin Charleston kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvasının finalinde, 2 numaralı seribaşı Jabeur ile 4 numaralı seribaşı Bencic karşılaştı.



Bir saat 59 dakika süren finalin ardından turnuvanın son şampiyonu rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 28 yaşındaki Jabeur, bu sezonki ilk, kariyerinin ise 4. ATP Turu zaferine ulaştı.



Bogota Açık'ta Tatjana Maria, art arda ikinci kez kupayı kazandı



Kolombiya'nın ev sahipliği yaptığı ATP 250 organizasyonu Bogota Açık'ın 2 saat 3 dakika süren finalinde ise turnuvanın 2 numaralı seribaşı tenisçisi Alman Tatjana Maria, ABD'li Peyton Stearns'ü 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1 yenerek kupaya uzandı.



35 yaşındaki tenisçi, geçen yılın ardından bu sezon da aynı turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.





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