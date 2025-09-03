Önder Özen'den Beşiktaş için açıklama!

Beşiktaş'ta daha önce sportif direktör olarak görev yapan Önder Özen, siyah-beyazlılardan teklif aldığını ancak yorumculuğa devam edeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta futbol yapılanması için adı geçen isimlerden biri olan Önder Özen, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Özen, Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak yorumculuğa devam edeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta daha önce sportif direktör olarak görev yapan Önder Özen, yaptığı açıklamada, "Böyle bir görüşme ve talep oldu. Futbol şubesinin, daha önce yaptığım göreve benzer, altyapı ve A Takım'ı da içine alan bir profesyonel görevi konuştuk. Futbol Direktörlüğü görevi. Ben yorumculuğa devam ediyorum." dedi.

Önder Özen, daha önce Beşiktaş'ta Mayıs 2013 - Temmuz 2014 tarihleri arasında sportif direktörlük görevini yürütmüştü.

