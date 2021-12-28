Önder Karaveli'den teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli "Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor." dedi.



"BEŞİKTAŞ'IN OYUNU GÜÇLÜ OLMALI"



Konya'da savunma anlamında sıkıntılar yaşadıklarına inanmadığını söyleyen Önder Karavbeli "Akan oyunda savunma oyuncudu değişikliğini ön görmeden. Rakip bize çok tehlike yaratmadı. Cılız pozisyonları vardı. 90'da ön tarafta bitiremediğimiz bir atak, kalabalık olmamıza rağmen bize gol olarak döndü. Serdar Saatçi için en doğru zamanı düşünüyoruz. Tabii ki o da sahada olacak. Savunma açısından da olumsuz bir oyun yoktu. Daha organize ataklar yapıp, son vuruşlarda başarılı olsaydık, kazanabilirdik. Ancak bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Beşiktaş çok daha güçlü oyunlar oynamalı." diye konuştu.



"KATKI ALAMADIK!"



Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine işaret eden Karaveli, şunları kaydetti:



"Oyuna giren iki oyuncumuzdan özellikle hücum açısından katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyunun biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında iki takımın da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada verdiğimiz bir pozisyon... Ön tarafta sonlandıramadığımız, ceza sahası içinde, hatta kale sahası içinde daha kalabalık olduğumuz pozisyonda gol yedik. Yoğun maç trafiğinin her iki takımı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunun daha yüksek seviyede olması gerekirdi. Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız."



"HAKEMLER İÇİN KONUŞMAM"



Karaveli, bir basın mensubunun maçın hakeminin performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum." diye cevap verdi.



TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI



Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili bir soru üzerine ise Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübünün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. Beşiktaş, en doğru organizasyona en kısa zamanda ulaşacak. Hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.





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