Ömer Üründül: 'Fenerbahçe kazanamazsa umudu biter'

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İşte Üründül'ün o yorumu;



"Fenerbahçe için çok önemli bir maç... Konyaspor, Galatasaray galibiyetinden sonra zorlu Kayseri deplasmanında 2 farklı skor dezavantajından geri dönüş yaparak 3 puan kazandı ve moral açısından iyi durumda. Fenerbahçe'nin bir anda oyun olarak istenen düzeye gelmesi mümkün değil. 10 kişilik Trabzonspor karşılaşması aldatıcı olmasın. O karşılaşmada ekstra bir motivasyonla futbolcular sınırsız enerji sarf ederek bir puanı aldılar. Alanya deplasmanında ise 5 kez fileyi buldular ama iki gol yiyen Altay, sahanın yıldızıydı. Fenerbahçe kazanırsa ikincilik yarışına devam diyecek. Kazanamazsa umudu biter."



