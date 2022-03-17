Ömer Üründül: "Fenerbahçe kazanamazsa umudu biter"

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ömer Üründül: 'Fenerbahçe kazanamazsa umudu biter'
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17 Mart 2022 13:25
Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Üründül'ün o yorumu;

"Fenerbahçe için çok önemli bir maç... Konyaspor, Galatasaray galibiyetinden sonra zorlu Kayseri deplasmanında 2 farklı skor dezavantajından geri dönüş yaparak 3 puan kazandı ve moral açısından iyi durumda. Fenerbahçe'nin bir anda oyun olarak istenen düzeye gelmesi mümkün değil. 10 kişilik Trabzonspor karşılaşması aldatıcı olmasın. O karşılaşmada ekstra bir motivasyonla futbolcular sınırsız enerji sarf ederek bir puanı aldılar. Alanya deplasmanında ise 5 kez fileyi buldular ama iki gol yiyen Altay, sahanın yıldızıydı. Fenerbahçe kazanırsa ikincilik yarışına devam diyecek. Kazanamazsa umudu biter." 

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