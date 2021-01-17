Ömer Erdoğan: 'Rakibi oyuna fazla sokmadık'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Denizlispor maçı sonrası kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Erdoğan, maçın ilk yarısında oyuna fazla giremediklerini anlatarak, "İlk bölümde çok fazla pozisyona giremedik, üretken olmadık ve çok basit merkezde top kayıpları yaptık. Devamında rakibe kontratak pozisyonları verdik. Denizlispor ilk yarı bizden daha iyiydi. İlk yarı kaleci ve savunmamız gol yemememizi sağladı." dedi.



Erdoğan ikinci yarıda oyun anlamında sistemde bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Rakibi biraz daha birinci ve ikinci bölge arasında karşılayıp buradan kazandığımız toplarla hücuma çıkmaya çalıştık. Burada daha başarılı olduk ve rakibimizi fazla oyuna sokmadık. Topun bizde kalmasını sağladık. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçlarda Denizlispor'a başarılar dilerim."



