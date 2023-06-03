Ömer Erdoğan: 'Ders çıkarmak için fırsat'

Alanyaspor'un Trabzonspor'a 5-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Ömer Erdoğan, konuştu.



Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada, "Buradan iyi bir futbolla, skorla ayrılmak istiyorduk ama maalesef... Kırmızı karta kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oyunu planladığımız gibi, zaman zaman ön alan baskısı, uzun toplara zorladık, 1-0'dan önce de Erencan'ın kaçırdığı pozisyon vardı. 1-1'i çok basit yedik. Adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. 2-1'de kırmızı kart olunca maç koptu. 2-1'den sonra sistemde değişiklik yaptık. Burada da çok başarılı olamadık. 10 kişi kalıp Trabzonspor gibi güçlü bir takıma direnemedik. Üzgünüz. Ders çıkaracağız bunlardan." dedi.



Ayrıca, "Önümüzdeki yıl da bu kadronun yüzde 60-70'i değişecek. Yeni bir kadro kurmaya çalışacağız. Bu da bir süreç. Mali açıdan kolay değil ama... Bu sene bana göre en büyük sorunlardan birisi kiralık oyuncuların fazla olmasından dolayı bazı oyuncular buraya aidiyet yaşamadı. Şimdi önümüzde buradan ders çıkarmak için fırsat var. Oturacağız, yeni bir kadro yapılanmasıyla gelecek sezon çok daha farklı bir Alanyaspor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu tür skorlardan sonra maçla ilgili yorum yapmanın kolay olmadığını belirterek, "Biz buraya son maçımızı oynamak için geldik. Bu maçı iyi futbol, skorla bitirmek istiyorduk. Rakibin gücünü biliyorduk. Ona göre oyun planı yaptık. İkinci yediğimiz gole kadar ne savunma ne hücum anlamında sıkıntı yoktu, başarılı bir oyun ortaya koyduk." dedi.



Karşılaşmada skorun penaltı golüyle 2-1'e gelmesi ve oyuncularının kırmızı kart görmelerinden sonra değiştiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"İlk yarı sonuna kadar ciddi sıkıntılar oldu. Devamında yediğimiz gollerle ilk yarıyı sıkıntılı kapattık. İkinci yarı daha iyi savunma yapmaya çalıştık. 4-1'den sonra daha fazla gol yememek için yakaladığımız kontra ataklarla pozisyon buluruz umuduyla oyun planı yaptık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Hem oyuncular hem de ben ekibimle ciddi dersler çıkarmamız gerekiyor. Sezonu bitirdik. Yeni sezon ilk 8'i zorlayan Alanyaspor yaratmak istiyoruz. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz."





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