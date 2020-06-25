Gaziantep FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullanan Galatasaray'da bu sezonun asist kralı Ömer Bayram yedek kulübesinde kaldı.



Forma şansı bulan Selçuk, Jimmy Durmaz ve Jesse beklentileri karşılamazken bu durum tepkileri de beraberinde getirdi.



Ömer Bayram'a, herhangi bir sakatlığının olmamasına karşın hiç şans verilmemesi kafaları karıştırdı.



