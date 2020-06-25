Ömer Bayram unutuldu!

Galatasaray'da bu sezon 23 Süper Lig maçında 10 asist yapan Ömer Bayram adeta unutuldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Ömer Bayram unutuldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2020 12:53
Gaziantep FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullanan Galatasaray'da bu sezonun asist kralı Ömer Bayram yedek kulübesinde kaldı.

Forma şansı bulan Selçuk, Jimmy Durmaz ve Jesse beklentileri karşılamazken bu durum tepkileri de beraberinde getirdi.

Ömer Bayram'a, herhangi bir sakatlığının olmamasına karşın hiç şans verilmemesi kafaları karıştırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için