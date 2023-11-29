Omar Colley atıyor, Beşiktaş kaybetmiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, son lig maçında Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçın 6 dakika kala ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Siyah-beyazlılar, Colley'in gol attığı maçlarda yenilmezken hanesine 7 puan yazdırdı.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Omar Colley atıyor, Beşiktaş kaybetmiyor
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29 Kasım 2023 12:26
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı stoper Omar Colley, skor katkısı vermeye devam ediyor. Ligdeki son karşılaşmada Samsunspor'u yendikleri maçta ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Gambiyalı oyuncu, 1-1 biten Pendikspor maçı ile 2-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında da gol atmıştı.

COLLEY ATIYOR, BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, Colley'in gol attığı maçlarda yenilmezken hanesine 7 puan yazdırdı.

Gambiyalı oyuncu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta da gol atmış, siyah-beyazlılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.  




 
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