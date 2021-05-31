FIORENTINA, CSKA, GALATASARAY!

KARAGÜMRÜK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'un Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou, bonservisi Leicester City'de olan Rachid Ghezzal ve Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao ile ilgilendiği kısa bir süre önce Yunan medyasında manşet olurken, bu kez yeni bir iddia gündeme düştü.Yunan basını, Olympiakos'un Fatih Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao için resmi teklif yaptığını duyurdu. Fatih Karagümrük ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki Senegalli futbolcu için Olympiakos'un 4 milyon euro gibi bir rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi.Öte yandan Yunan basını Sevilla'nın Alassane Ndao'dan vazgeçtiğini belirtirken, Fiorentina'nın Fatih Karagümrük'e 4 milyon euroluk teklif yaptığını öne sürdü. Ayrıca Fatih Karagümrük'ün Ndao için CSKA Moskova'dan 5 milyon euro istediği iddia edildi.Ayrıca Galatasaray'ın bir miktar para ve Jimmy Durmaz'ın bonservisi karşılığında Alassane Ndao'nun transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı.Fatih Karagümrük Sportif Direktör Murat Akın, geçtiğimiz hafta Yunan basınına "Olympiakos'tan henüz bir teklif ya da telefon almadım. Ama şunu söyleyebilirim; bir Fransız ekibiyle görüşüyorum ve ikinci tekliflerini yaptılar. İspanya'dan da bir takımdan teklif var. Alassane Ndao için istediğimiz miktar hakkında net bir bilgi vermem. Ancak şunu söyleyebilirim; birkaç ay önce toplam 4 milyon euroyu bulan bir teklifi reddettim" açıklamasını yapmıştı.