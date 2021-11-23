Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Futbolda UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe'nin 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı Olympiakos maçını yönetecek hakem belli oldu.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin D Grubu'nda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.



Pire'de TSİ 23.00'te başlayacak maçta Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak; 4. hakem ise Santiago Jaime Latre.





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