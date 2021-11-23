Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe'nin 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı Olympiakos maçını yönetecek hakem açıklandı

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2021 14:00
Futbolda UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe'nin 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı Olympiakos maçını yönetecek hakem belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin D Grubu'nda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Pire'de TSİ 23.00'te başlayacak maçta Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak; 4. hakem ise Santiago Jaime Latre.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.