Olivier Giroud, MLS yolcusu

Los Angeles FC'nin, Milan forması giyen Fransız yıldız Olivier Giroud ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olivier Giroud, MLS yolcusu
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27 Mart 2024 16:34
Milan'ın 37 yaşındaki golcüsü Olivier Giroud, Amerika'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Los Angeles FC'nin, Fransız golcüyle sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

Giroud'un, Los Angeles'e Aralık 2025'e kadar sürecek sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Taraflar arasında son görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli forvet, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 36 maçta 14 gol attı ve 9 asist yaptı.

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