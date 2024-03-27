Milan'ın 37 yaşındaki golcüsü Olivier Giroud, Amerika'ya transfer olmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Los Angeles FC'nin, Fransız golcüyle sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.



Giroud'un, Los Angeles'e Aralık 2025'e kadar sürecek sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Taraflar arasında son görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.



Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli forvet, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 36 maçta 14 gol attı ve 9 asist yaptı.



