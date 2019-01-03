Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Olcay Şahan, takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.Kamuoyuna duyuruda bulunan Olcay, ''Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum.'' sözlerini kullandı ve takımdan ayrılmayacağını belirtti.Olcay Şahan, paylaşımında şu sözleri kullandı;''Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu sözel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümüzün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim.''