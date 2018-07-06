Oktay Mahmuti'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılan, Başkan Mustafa Cengiz'in ''Mahmuti ben Galatasaraylı değilim, kendimi düşünmek zorundayım.'' sözlerine cevap verdi.İşte Oktay Mahmuti'nin açıklaması;Sevgili Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası ve basketbol kamuoyu,Sizin de bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü ile olan sözleşmemi tek taraflı fesih ettim. Bilmenizi isterim ki benim için kolay bir karar değildi.Geçtiğimiz sezon görevi devraldığım esnadaki durum ve sonrasında yaşanan sıkıntılı sürecin ardından her şeyi geride bırakarak büyük heyecan ve ümitle Galatasaray Basketbol Takımı geleneklerine yakışan bir takım kurmak için çıktığım yoldaki çabam ise sezon bittikten sonra geçen 50 günlük süreçte en ufak bir gelişme olmadığı için sonuçsuz kaldı.Büyük hedeflere, bütçeden bağımsız iyi organizasyonlar ve iyi bir planlamayla ulaşılabileceğine inanan bir kişi olarak sadece benim ve taraftarların paylaştığına inandığım bu heyecanın hedefe ulaşmakta yeterli olmayacağına kanaat getirdiğim için bu kararı aldım ve Galatasaray Spor Kulübü'nün geleneklerine uygun olarak bu konu hakkında ne bir açıklama yapmak ne de konuşmak niyetindeydim.Ancak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugünkü basın toplantısındaki açıklamaları sonrasında sadece şunu söylemek isterim: Bugüne kadar sadece bir maaş ödemesi almış olmama rağmen bu kararı sezon devam ederken almadım. Play-off şansı kovalarken almadım. Sezon bittikten sonra geçen 50 günlük sürede büyük bir heyecanla yeni sezon hazırlıkları yaparken de almadım. Bu kararı, hayal ettiğim hiçbir projeyi hayata geçiremeyeceğime emin olduğum gün aldım. Ertesi gün başkanla görüşmeye davet edildiğimde, şubenin içinde olduğu tüm sıkıntıları tekrar dile getirdim, iyi bir projeyle ve sorunlar çözüldüğü takdirde görevime dönebileceğimi söyledim. Başkandan indirim isteği ve ödemem yapılandırıldığı takdirde devam edip etmeyeceğim sorusu geldi. Bu konu şubenin sıkıntıları arasında en önemsiz ve en son sırada yer alacak madde. Bunu ifade ederek oradan ayrıldım. Aleyhimde ne söylenebileceğini az çok tahmin ederek ve bunu da göze alarak ayrıldım.Galatasaraylı olup olmama meselesine gelince, inandığım hedefler uğruna hiçbir şeyden vazgeçmediğimi en iyi Galatasaray taraftarı bilir, beni en iyi onlar tanır. Bu konuda ayrıca bir açıklama yapmaya gerek bile duymuyorum.Saygılarımla,Oktay Mahmuti