NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder, çaylak pivot Thomas Sorber'in sağ diz ön çapraz bağının (ACL) koptuğunu ve tüm sezonu kaçıracağını açıkladı.



Boyu 2.08 metre olan Sorber, 2024 NBA Draftı'nda Georgetown Üniversitesi'nden 15. sıradan seçilmişti. Bu durum, Thunder için üst üste ikinci kez bir ilk tur seçimlerinin sakatlık nedeniyle tüm sezonu kaçırması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl da 12. sıradan seçilen Nikola Topic, ACL sakatlığı nedeniyle parkelere çıkamamıştı.



Sorber, Georgetown'daki tek sezonunda 14.5 sayı ve 8.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



