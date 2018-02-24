Spor Toto Süper Lig'de evinde Atiker Konyaspor'u 3-0 yenip bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Teleset Mobilya Akhisarspor şaha kalktı. Ligde 12 maçlık kazanamama serisini 21. haftadaki Bursaspor maçıyla sona erdirip ardından Karabükspor ve Konya'yı da yenen yeşil-siyahlı ekip, hedefini de üst sıralar olarak belirledi. Teknik direktör Okan Buruk, takımının müthiş bir özveriyle mücadele ettiğini belirterek, futbolcularına övgüler yağdırdı. Özellikle yeni statlarının hizmete girmesiyle herkesin maçlara çok iyi motive olduğunu vurgulayan Buruk:"Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor galibiyetleri, bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu kanıtladı. Maçlarımızı iyi futbol oynayarak kazanmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Evimizde müthiş bir atmosfer oluştu. Yeni stadımızla birlikte taraftarımız mükemmel bir ambiyans yarattı. Bu da başarımızda önemli katkı sağladı" diye konuştu.Puanını 30'a çıkaran Akigo'da hedeflerinin öncelikle ilk 10 içine girmek olduğunu vurgulayan Buruk, "Artık zorlu bir fikstüre giriyoruz. Daha dikkatli olmalıyız. Ancak ben takımıma inanıyorum" dedi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında salı günü Galatasaray'la evlerinde karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam:"İlk kez yarı finaldeyiz. Kupada final oynamak ve hatta kupayı kazanmak için ayağımıza çok önemli bir şans geldi. Ben de teknik adamlık kariyerimde ilk kez böyle bir başarı elde etmek isterim. Türkiye Kupası, Ege için de güzel fırsat. Galatasaray karşısında ilk maçı gol yemeden kazanmak istiyoruz. Ardından finale yükselirsek Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarından biriyle oynayacağız. Umarım burada da başarılı oluruz" cümlelerini kullandı. Akhisarspor, Galatasaray maçının ardından Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.Teleset Mobilya Akhisarspor'un devre arasında Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna dahil ettiği golcü Yevhen Seleznyov, takımına hayat vermeye başladı. Sezonun ilk yarısında Karabükspor'da 13 maçta sadece 1 gol atan Ukraynalı, Akigo'da ise kupa dahil 9 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligde daha önce Antalyaspor filelerini havalandıran deneyimli forvet, 3-0 kazanılan Konyaspor müsabakasında 2 gol atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Seleznyov'un takıma uyum sağladığını ifade ederek, "Seleznyov çok çalışkan bir futbolcu. Buraya geldiğinde fazla kiloları vardı, onları verdi. Konyaspor maçında da gerekeni yaptı. Seleznyov ve tüm futbolcularımı kutluyorum" dedi.