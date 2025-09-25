Okan Buruk'un kilit ismi: İlkay Gündoğan!

Galatasaray'a transfer olduğu gibi orta alanda sergilediği performansla hem taraftarları hem de teknik heyeti kendisine hayran bırakan İlkay Gündoğan, sezonun geri kalanında da takımın en kilit isimlerinden birisi olacak.
Teknik direktör Okan Buruk oyunu İlkay üzerine kurmaya devam etmeyi planlarken 34 yaşındaki futbolcunun uyum süreci yaşamaması da dikkat çekti.
34 yaşındaki yıldız orta saha, bu sezon 3 maçta 165 dakika sahada kaldı.
