Galatasaray 'ın 2-0 kazanarak 3 haftalık galibiyet özlemine son verdiği Vavacars Karagümrük maçında 'bek' mevkilerinde görev yapan Emre Taşdemir ile Leo Dubois'nın ortaya koyduğu Futbol, sarı kırmızılı takımdaki forma rekabetine yeni bir boyut kazandırdı.



Her iki futbolcunun skora da yansıyan olumlu katkıları Beşiktaş karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk'u hem sevindirdi hem de tatlı bir sıkıntıya soktu. Buruk ve ekibi şimdi derbi maçta 'bek' pozisyonlarında hangi oyuncuları oynatmaları gerektiği konusunda çalışıyor.



BOEY HÜCUMDA, DUBOIS SAVUNMADA GÜÇLÜ



Buruk sağ bekte Dubois ve kart cezası sona eren Sacha Boey, sol bekte de Emre Taşdemir ile sakatlığı iyileşen Kazımcan Karataş arasında seçim yapacak. Sezonun en formda isimlerinden biri olan Boey, özellikle hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Dubois'nın artısı ise savunma yönünün Boey'den daha güçlü olması.



Sol bekteki forma yarışında Emre Taşdemir, bir adım önde görünüyor. Aylar sonra şans bulduğu ilk karşılaşma olan Karagümrük mücadelesinde 1 gol, 1 asist üreterek skora direkt tesir eden 27 yaşındaki Emre, henüz 19 yaşında olan ve dolayısıyla büyük maç tecrübesi fazla olmayan Kazımcan'dan avantajlı konumda.



KARAGÜMRÜK MAÇINDA NE YAPTILAR?



EMRE TAŞDEMiR



Oynadığı dakika: 90



Topla buluşma: 72



Pas: 47



İkili mücadele: 7



Kazandığı ikili mücadele: 2



Orta: 4



Şut pası: 1



Şut: 1



İsabetli şut: 1



Gol: 1



Asist: 1



LEO DUBOiS



Oynadığı dakika: 90



Topla buluşma: 89



Pas: 68



İkili mücadele: 8



Kazandığı ikili mücadele: 4



Orta: 3



Şut: 2



İsabetli şut: 1



Şut pası: 4



