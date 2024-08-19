Okan Buruk'tan sürpriz karar

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Young Boys ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçının taktik hazırlıklarına başladı. İşte Okan Buruk'un kafasındaki plan.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan sürpriz karar
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19 Ağustos 2024 08:13
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Young Boys ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçının taktik hazırlıklarına başladı.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılı teknik adamın bekler konusunda net kararını vermediği ancak solda Leo Dubois, sağda ise Jelert üzerinde çalıştığı öğrenildi. Buna göre soğuk algınlığı nedeniyle Konya'da forma giyemeyen Köhn'ün Young Boys maçında da oynatılması beklenmiyor.

Okan Buruk'un bu kararı almasının arkasında Leo Dubois'in defansif yönden daha dengeli olmasından bulunduğu aktarıldı.



JELERT'E ŞANS DOĞDU!

Young Boys deplasmanında Kaan Ayhan'ın cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması ise sağ bekte yeni transfer Jelert'e forma şansı doğurdu. Konyaspor deplasmanında ikinci yarıda şans bulan Danimarkalı futbolcunun İsviçre'de ilk 11'de düşünüldüğü belirtildi.

DİĞER TERCİH BARIŞ ALPER

Okan Buruk'un diğer bir seçeneği ise beke Barış Alper ile başlayıp Ziyech'i sağ önde oynatması olacak. Buruk bugün ve yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kararını verecek.



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