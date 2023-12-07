Okan Buruk'tan stoper kararı!

Süper Lig'de Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi'nde de Kopenhag ile iki kritik maça çıkacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan isimlerin durumları merak edilirken Okan Buruk da planını hazırlamış durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan stoper kararı!
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07 Aralık 2023 08:45
Sarı-Kırmızılılar, bir yandan ligde Adana Demirspor ile oynayacağı zorlu maça hazırlanırken, diğer taraftan salı günü Kopenhag'la deplasmanda çıkacağı kritik mücadeleyi düşünüyor.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Fenerbahçe ile girilen amansız zirve yarışında yara almak istemezken, Kopenhag karşısına da olabilecek en ideal 11'le çıkmayı hedefliyor.

Bunun için Adana Demir karşısında sakatlık riski bulunan oyuncuları oynatmayı düşünmeyen başarılı çalıştırıcı, 3 puanı getirecek en uygun formülü arıyor. Cim Bom'un son yaptığı antrenmanda da, sakatlığı devam eden bazı oyuncular yer almadı.

DANİMARKA'YA SAKLAYACAK

Bu isimlerden özellikle Abdülkerim ile Kaan Ayhan'ın antrenmana çıkmaması, teknik heyeti bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Abdülkerim'i Kopenhag karşısında mutlaka sahada görmek isteyen Buruk, Adana Demirspor maçı için sol stopere Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.

İdmanın bir bölümünde takımla çalışan Zaha'nın da yine Danimarka'daki mücadeleye saklanma ihtimali yüksek. Onun yerine sol önde yine Kerem'in görev yapması planlanıyor. 

 
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