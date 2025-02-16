Okan Buruk'tan Rizespor maçında dev rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında AZ Alkmaar maçında eleştirilen isimleri yedek kulübesine çekecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Rizespor maçında dev rotasyon
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16 Şubat 2025 10:13
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında AZ Alkmaar maçında eleştirilen isimleri yedek kulübesine çekecek.

Sözcü'nün haberine göre; Okan Buruk, Rizespor maçında Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ı kulübeye çekecek.

YENİLER İLK 11'E

Habere göre; sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Przemyslaw Frankowski ve orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsü görev yapacak.

DERBİ KADROSU DA OLABİLİR

Öte yandan habere göre; bu kadronun Rizespor karşısında başarılı olması halinde Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine de aynı ilk 11 ile çıkmayı planlıyor.
 



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