Okan Buruk'tan Rizespor maçında dev rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında AZ Alkmaar maçında eleştirilen isimleri yedek kulübesine çekecek.
Sözcü'nün haberine göre; Okan Buruk, Rizespor maçında Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ı kulübeye çekecek.
YENİLER İLK 11'E
Habere göre; sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Przemyslaw Frankowski ve orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsü görev yapacak.
DERBİ KADROSU DA OLABİLİR
Öte yandan habere göre; bu kadronun Rizespor karşısında başarılı olması halinde Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine de aynı ilk 11 ile çıkmayı planlıyor.
Sözcü'nün haberine göre; Okan Buruk, Rizespor maçında Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ı kulübeye çekecek.
YENİLER İLK 11'E
Habere göre; sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Przemyslaw Frankowski ve orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsü görev yapacak.
DERBİ KADROSU DA OLABİLİR
Öte yandan habere göre; bu kadronun Rizespor karşısında başarılı olması halinde Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine de aynı ilk 11 ile çıkmayı planlıyor.
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