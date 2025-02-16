Okan Buruk'tan Rizespor maçında dev rotasyon

Okan Buruk, Rizespor maçında Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ı kulübeye çekecek.



YENİLER İLK 11'E



Habere göre; sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Przemyslaw Frankowski ve orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsü görev yapacak.



DERBİ KADROSU DA OLABİLİR



Öte yandan habere göre; bu kadronun Rizespor karşısında başarılı olması halinde Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine de aynı ilk 11 ile çıkmayı planlıyor.









