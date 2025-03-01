Okan Buruk'tan Kasımpaşa'ya tamamen farklı 11

Ziraat Türkiye Kupası'nda puan ve averaj eşitliğine rağmen Başakşehir'den daha az sayıda kart gördüğü için tur atlayan ve yoluna devam eden Galatasaray, rotayı yeniden Trendyol Süper Lig'e çevirdi.
Kupadaki Konyaspor mücadelesine tam 11 farklı oyuncuyla çıkan Galatasaray'da, Günay Güvenç dışında yedekler beklenen performansı gösteremedi. Ancak ligdeki Kasımpaşa deplasmanında bu kadronun tamamı değişecek ve sarı kırmızılılar, bu kez aslarıyla zafer peşinde olacak.
LEMINA, YENİDEN İLK 11'E
Kaleyi Günay Güvenç yerine Muslera koruyacak.
Savunmanın sağında Frankowski, solunda Eren Elmalı formayı alacak. Savunmanın göbeğinde Sanchez ve Abdülkerim ikilisi yer alacak, yeni transfer Cuesta ise kulübeye dönecek.
Orta sahanın merkezi ise son Fenerbahçe derbisinde performansıyla parmak ısırtan Mario Lemina ve Lucas Torreira'ya ait olacak.
MORATA, SKORA GÖRE OYUNA DAHİL OLACAK
Kanatlarda Sallai ve Barış, forvet arkasında Sara, ileri uçta da Osimhen Galatasaray'ın hücum gücünü oluşturacak.
Kupadaki mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunus Akgün sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.
Sakatlığını atlatan İspanyol golcü Morata'nın ise en kötü ihtimalle yedek kulübesinde oturacağı ve skorun gidişatına göre oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.
OSIMHEN YÜZDE YÜZ HAZIR
Derbide yaşadığı sakatlığı çabuk atlatan ve kupada skoru değiştirmek için ikinci yarıda oyuna giren Osimhen, Kasımpaşa maçına da yüzde yüz olarak hazır...
Kupadaki Konyaspor mücadelesine tam 11 farklı oyuncuyla çıkan Galatasaray'da, Günay Güvenç dışında yedekler beklenen performansı gösteremedi. Ancak ligdeki Kasımpaşa deplasmanında bu kadronun tamamı değişecek ve sarı kırmızılılar, bu kez aslarıyla zafer peşinde olacak.
LEMINA, YENİDEN İLK 11'E
Kaleyi Günay Güvenç yerine Muslera koruyacak.
Savunmanın sağında Frankowski, solunda Eren Elmalı formayı alacak. Savunmanın göbeğinde Sanchez ve Abdülkerim ikilisi yer alacak, yeni transfer Cuesta ise kulübeye dönecek.
Orta sahanın merkezi ise son Fenerbahçe derbisinde performansıyla parmak ısırtan Mario Lemina ve Lucas Torreira'ya ait olacak.
MORATA, SKORA GÖRE OYUNA DAHİL OLACAK
Kanatlarda Sallai ve Barış, forvet arkasında Sara, ileri uçta da Osimhen Galatasaray'ın hücum gücünü oluşturacak.
Kupadaki mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunus Akgün sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.
Sakatlığını atlatan İspanyol golcü Morata'nın ise en kötü ihtimalle yedek kulübesinde oturacağı ve skorun gidişatına göre oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.
OSIMHEN YÜZDE YÜZ HAZIR
Derbide yaşadığı sakatlığı çabuk atlatan ve kupada skoru değiştirmek için ikinci yarıda oyuna giren Osimhen, Kasımpaşa maçına da yüzde yüz olarak hazır...