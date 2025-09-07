06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
2-2
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
1-0
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-6
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-1
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Eylül 2025 01:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW'da katıldığı canlı yayında Fenerbahçe ile yolların ayıran Jose Mourinho hakkında konuştu.

Ayrılığın sürpriz olmadığını belirten Buruk, "Son hafta sürpriz olmadı. Ayrılmak istedi çünkü son haftada. Bir teknik adam olarak o açıklamaları görünce ayrılmak istediğini görüyorsunuz, o yüzden sürpriz olmadı. O açıklamaları görmeden ayrılsaydı, sürpriz olurdu." dedi

Okan Buruk, Jose Mourinho'nun önemli bir teknik adam olduğunu ifade ederek , "Önemli bir teknik adam. Bir önceki sene biz şampiyon olduk. Fenerbahçe'yi iki kez evinde yendik. Futbolda olan şeyler bunlar ama önemli bir teknik adam. Teknik adam olarak ismini ilk 3'te sayarsınız ama eski başarısında mı, eskisi kadar iyi mi derseniz, o durumda olmadığını görüyorsunuz. O durumda olsa, zaten Türkiye'de olmayacaktı. Çok önemli bir teknik adam. Her şeyi yöneten, planlayan önemli bir teknik adamdı. Ülkemizden böyle bir teknik adam geçti. Ona karşı şampiyonluk kazanmak benim için önemli." şeklinde konuştu.

Rakiplerine değil kendilerine bakmaları gerektiğini açıklayan 51 yaşındaki teknik adam, "Rakibinizde kimin olduğu çok önemli değil. Önemli olan bizim ne yaptığımız." sözlerini sarf etti. 


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
