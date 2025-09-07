Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW'da katıldığı canlı yayında Fenerbahçe ile yolların ayıran Jose Mourinho hakkında konuştu.
Ayrılığın sürpriz olmadığını belirten Buruk, "Son hafta sürpriz olmadı. Ayrılmak istedi çünkü son haftada. Bir teknik adam olarak o açıklamaları görünce ayrılmak istediğini görüyorsunuz, o yüzden sürpriz olmadı. O açıklamaları görmeden ayrılsaydı, sürpriz olurdu." dedi
Okan Buruk, Jose Mourinho'nun önemli bir teknik adam olduğunu ifade ederek , "Önemli bir teknik adam. Bir önceki sene biz şampiyon olduk. Fenerbahçe'yi iki kez evinde yendik. Futbolda olan şeyler bunlar ama önemli bir teknik adam. Teknik adam olarak ismini ilk 3'te sayarsınız ama eski başarısında mı, eskisi kadar iyi mi derseniz, o durumda olmadığını görüyorsunuz. O durumda olsa, zaten Türkiye'de olmayacaktı. Çok önemli bir teknik adam. Her şeyi yöneten, planlayan önemli bir teknik adamdı. Ülkemizden böyle bir teknik adam geçti. Ona karşı şampiyonluk kazanmak benim için önemli." şeklinde konuştu.
Rakiplerine değil kendilerine bakmaları gerektiğini açıklayan 51 yaşındaki teknik adam, "Rakibinizde kimin olduğu çok önemli değil. Önemli olan bizim ne yaptığımız." sözlerini sarf etti.
