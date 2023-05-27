Okan Buruk'tan 5 ismin dönüşüne yeşil ışık

Bir yandan dış transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan başka takıma kiraladığı oyuncuların değerlendirmesini yapıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, birçok futbolcunun sergilediği performanstan memnun. Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in dönüşüne yeşil ışık yaktı. Üç oyuncuya teklifler olmasına rağmen kampa götürmeyi planlayan Buruk, yerli rotasyonu için de Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kullanmayı düşünüyor.
Kiralık olarak gönderilen Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın performansı ise yeterli bulunmadı. Galatasaray'ın bu üç oyuncuyla yolları ayırması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, birçok futbolcunun sergilediği performanstan memnun. Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in dönüşüne yeşil ışık yaktı. Üç oyuncuya teklifler olmasına rağmen kampa götürmeyi planlayan Buruk, yerli rotasyonu için de Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kullanmayı düşünüyor.
Kiralık olarak gönderilen Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın performansı ise yeterli bulunmadı. Galatasaray'ın bu üç oyuncuyla yolları ayırması bekleniyor.