Okan Buruk'tan 5 değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçına göre İstanbulspor karşısında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 5 değişiklik!
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26 Eylül 2023 20:16
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de hafta sonu RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş kadroda yer almazken, Sergi Oliveira ile Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında bu futbolcuların yerlerine Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Galatasaray maça; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Mateus Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yedeklerinde ise Sergi Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Günay Güvenç, Wilfreid Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Cedric Bakembu yer aldı.

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