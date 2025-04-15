Okan Buruk, Süper Lig'in genç yıldızını beğendi!

Galatasaray, Sivasspor'un genç yıldızı Bekir Turaç Böke'yi yakın takibe aldı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk, Süper Lig'in genç yıldızını beğendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2025 12:13
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu mutlu sonla tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Cimbom hem yurt içi hem de yurt dışında oyuncu arayışını sürdürüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Galatasaray, Net Global Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke'yi yakın takibe aldı.

BU SEZON 7 GOLE KATKI

Bu sezon Net Global Sivasspor formasıyla 27 maça çıkan ve 670 dakika sahada kalan Bekir Turaç Böke, 5 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

SİVASSPOR'DA ÖNE ÇIKTI

Kötü bir sezon geçiren Net Global Sivasspor'da önemli skorlar üreten Bekir Turaç Böke, gerçek potansiyeline yakınlaşmasıyla birlikte hem Galatasaray'ın hem de Vincenzo Montella'nın radarına takıldı. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery