26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Okan Buruk kendisini Liverpool'a hazırlıyor!

Galatasaray, Alanyaspor maçına odaklansa da teknik direktör Okan Buruk'un aklında salı günü oynanacak Liverpool karşılaşması var. Eleştirilerin ardından hırslanan Buruk, idmanlarda Liverpool konuşulmasını yasakladı ama mesaisini İngiliz devine ayırdı.

Okan Buruk kendisini Liverpool'a hazırlıyor!
Ligde Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da herkesin aklı fikri Salı günü oynanacak olan Liverpool maçında.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Frankfurt önünde alınan 5-1'lik yenilgi ve sonrasında gelen ağır eleştiriler nedeniyle çok hırslı olduğu öğrenildi.
 
KONUŞMAYI YASAKLADI!
 
Tecrübeli hocanın hafta boyunca takımını Alanyaspor sınavına hazırladığı ancak bir yandan da ekibiyle beraber Liverpool'un analiz edildiği belirlendi.
 
Futbolcularının konsantrasyonunun kaybolmaması adına idmanlarda Liverpool maçıyla ilgili konuşulmasını yasaklayan Okan Buruk'un buna karşın kala zamanlarda Salı gününe özel mesai yaptığı ifade edildi.
 
Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm maçları gece gündüz izleyen ve analiz ekibinin raporlarını yardımcılarıyla beraber değerlendiren başarılı teknik adamın İngiliz ekibini yıkım planı üzerinde yoğun şekilde çalıştığı gelen bilgiler arasında.
 
ÇOK FARKLI PLANLARI VAR
 
Bu karşılaşmaya çok büyük önem veren Okan Buruk'un rakibin gücüne rağmen iyi oyun ve galibiyet istediği öğrenildi.
 
Buruk'un Liverpool'a özel bir oyun planı ve ilk 11 hazırlığı yaptığı da kulislerde konuşuluyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
