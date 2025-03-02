Okan Buruk: "Her şeyin farkındayız!"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, maç günü paylaşımında bulundu. Sarı kırmızılı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, camiaya birlik çağrısı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Her şeyin farkındayız!'
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02 Mart 2025 00:18
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, maç günü paylaşımı yaptı.

Sarı kırmızılı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, camiaya birlik çağrısında bulundu.

İşte videodaki açıklamalar:

Fernando Muslera: "Birlik olma zamanı. Yönetim, taraftar ve tüm Galatasaray camiası. Beşini yıldıza giden yolda bize inanın ve destek olun. Ve birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir!"

Yunus Akgün: "Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla yine şampiyon olacağız!"

Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda kazanmak için birlikte savaşacağız. Haydi!"

Kaan Ayhan: "Ruhumuzu ortaya koyup, beşinci yıldız için savaşacağız!"

Abdülkerim Bardakcı: "Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da büyük taraftarımızla beraber mayıslar bizim olacak!"

Metehan Baltacı: "Şampiyon Cimbom yazdıracağız!"

Okan Buruk: "Büyük Galatasaray taraftarı. Mayıs yaklaşıyor, bundan önceki iki senede nasıl hep birlikte başardıysak, bu senede hep birlikte başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukla ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Bunun için hep birlikte kenetlenelim. Kenetlenelim başka Galatasaray yok."  

 
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