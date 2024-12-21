Okan Buruk, Daum'u geçmeyi hedefleyecek

Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk, 2024'ün son maçında Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Tecrübeli teknik adam için Kayseri galibiyeti, aynı zamanda üç puandan fazlası anlamına gelecek. Galatasaray, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıracak hem de Buruk, Süper Lig'de bir rekoru daha eline geçirecek. Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasında 50 galibiyete en hızlı ulaşan (62 maçta) isim olan Buruk, böylece Fatih Terim'i (70 maç) sollamıştı.
GEVŞEMEK YASAK
Okan Hoca, Kayseri'de kazanmaları halinde 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör unvanını da eline geçirecek. Ligin namağlup tek takımı olan Galatasaray'da birçok rekoru tarihe gömen başarılı hoca, Kayserispor'u yenmeleri durumunda Fenerbahçe'nin başında 75 galibiyete 103 maçta ulaşan Christoph Daum'un rekorunu silerek bu unvana 90 maçta kavuşmuş olacak.
Buruk, Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu söylerken oyuncularına "Disiplinden kopmak yok" ikazında bulundu.
Tecrübeli teknik adam için Kayseri galibiyeti, aynı zamanda üç puandan fazlası anlamına gelecek. Galatasaray, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıracak hem de Buruk, Süper Lig'de bir rekoru daha eline geçirecek. Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasında 50 galibiyete en hızlı ulaşan (62 maçta) isim olan Buruk, böylece Fatih Terim'i (70 maç) sollamıştı.
GEVŞEMEK YASAK
Okan Hoca, Kayseri'de kazanmaları halinde 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör unvanını da eline geçirecek. Ligin namağlup tek takımı olan Galatasaray'da birçok rekoru tarihe gömen başarılı hoca, Kayserispor'u yenmeleri durumunda Fenerbahçe'nin başında 75 galibiyete 103 maçta ulaşan Christoph Daum'un rekorunu silerek bu unvana 90 maçta kavuşmuş olacak.
Buruk, Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu söylerken oyuncularına "Disiplinden kopmak yok" ikazında bulundu.