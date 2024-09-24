Okan Buruk: 'Bu rüya bitmesin!'

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerek tarihi bir zafer kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk oyuncularına teşekkür etti.
Derbi galibiyeti nedeniyle bir kez daha oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Sokaklarda Galatasaray formasıyla dolaşan taraftarlarımız var. Camiamıza böyle bir gurur yaşattığımız için mutluyuz." dedi.
"BİZE YAKIŞAN BUDUR"
Buruk, "Çarşamba günü Avrupa Ligi serüvenimize başlıyoruz. Lige 6'da 6'yla başladığımız seriyi Avrupa'ya da galibiyetle başlayıp sürdürmeliyiz. Bize yakışan budur." ifadelerini kullandı.
"BU YOLUN SONU 5. YILDIZ OLSUN"
Başarılı teknik adam, "Taraftarlarımızın yaşadığı rüya bitmesin. Kazanarak yolumuza devam edelim. Bu yolun sonu hepimizin çok istediği 25. lig şampiyonluğuyla birlikte 5. yıldızı takmak olsun. Avrupa'da da söz sahibi olacağız. Bir kez daha sizlere teşekkür ederim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Derbi galibiyeti nedeniyle bir kez daha oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Sokaklarda Galatasaray formasıyla dolaşan taraftarlarımız var. Camiamıza böyle bir gurur yaşattığımız için mutluyuz." dedi.
"BİZE YAKIŞAN BUDUR"
Buruk, "Çarşamba günü Avrupa Ligi serüvenimize başlıyoruz. Lige 6'da 6'yla başladığımız seriyi Avrupa'ya da galibiyetle başlayıp sürdürmeliyiz. Bize yakışan budur." ifadelerini kullandı.
"BU YOLUN SONU 5. YILDIZ OLSUN"
Başarılı teknik adam, "Taraftarlarımızın yaşadığı rüya bitmesin. Kazanarak yolumuza devam edelim. Bu yolun sonu hepimizin çok istediği 25. lig şampiyonluğuyla birlikte 5. yıldızı takmak olsun. Avrupa'da da söz sahibi olacağız. Bir kez daha sizlere teşekkür ederim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.