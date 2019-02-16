  •  
    Marcao'dan şaşırtan söz; "Yerler çok ıslaktı"
  •  
    Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için SÜRPRİZ bir tarih!..
  •  
    Terim'i Arena'da çıldırttı "Size hiç yakışıyor mu?"
  •  
    "Barcelona'ya transfer için 5 KEZ görüştüm..."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!

Okan Buruk: "Bizim için kritik virajdı"

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: 'Bizim için kritik virajdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2019 19:11
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, kritik bir virajı galibiyetle geçtiklerini söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Maçın başını çok iyi oynadıklarını belirten Buruk, rakip kaleye gidip erken de bir gol bulduklarını anlattı.

Bu golden sonra rakibin baskı uygulayacağını bilerek hareket ettiklerini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"İlk yarının sonuna doğru Bursaspor zaman zaman baskı yaptı. Özellikle kanattan ve duran toplardan gelmeye çalıştılar. Bu baskıyı doğru hamlelerle savuşturduk. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri ve gol ile rahatladık. Bursaspor'u oynadıkları oyundan dolayı kutluyorum. En iyisini yapmaya çalıştılar. Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de var. Bizim için kritik bir virajdı. Aynı konsantrasyon ve istekle ligde devam edeceğiz. Yeni katılan transferlerin de performansından mutluyuz."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için