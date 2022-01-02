Oğuzhan Özyakup Katar'da yok!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Süper Kupa finalinde Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan Özyakup Katar'da yok!
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02 Ocak 2022 10:30
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Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
Beşiktaş'ta son haftalarda düzenli olarak 11'de forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup, Süper Kupa finalinde Antalyaspor'a karşı görev alamayacak.

Tecrübeli futbolcunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak maçın kafilesinde yer alamayacağı kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesinin ardından 5 maçın 3'ünde ilk 11'de yer almıştı. 


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