Oğuzhan Özyakup Katar'da yok!

Beşiktaş'ta son haftalarda düzenli olarak 11'de forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup, Süper Kupa finalinde Antalyaspor'a karşı görev alamayacak.
Tecrübeli futbolcunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak maçın kafilesinde yer alamayacağı kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesinin ardından 5 maçın 3'ünde ilk 11'de yer almıştı.
Tecrübeli futbolcunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak maçın kafilesinde yer alamayacağı kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesinin ardından 5 maçın 3'ünde ilk 11'de yer almıştı.