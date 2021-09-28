Oğuzhan Özyakup: 'Bu Ajax'ı İstanbul'da yeneriz'

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, 2-0 yenildikleri Ajax maçı sonrasında konuştu.



İŞTE OĞUZHAN'IN SÖZLERİ



Ajax baskılı başladı, 2-0 öne geçtiler. İkinci yarı önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar girdik. Tartışmalı bir faul var. Ajax iyi takım. Biz elimizden geleni yaptık. İnşallah bir sonraki maç daha iyi skor alacağız.



Takım için elimden geleni yapıyorum. İkinci yarı önde oynamaya ve basmaya çalıştık. Ajax da 2-0 öne geçtiği için geri çekilmiş olabilir. Skoru bulamadık. Belki de bu podyuma alışmamız lazım. Çok eksiklerimiz de var. Ancak ikinci yarı daha iyiydik.



Gruptan çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız, puanları alacağız ve durumumuza bakacağız. Bu Ajax'ı İstanbul'da yenecek gücümüz var. Ancak öncesinde Sporting Lizbon maçları var. Oradan 6 puan almalıyız.



