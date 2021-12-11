OGM Ormanspor evinde hata yapmadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 79-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor evinde hata yapmadı!
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11 Aralık 2021 21:19
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi ile karşılaştı.

Mücadeleyi OGM Ormanspor 79-61 kazandı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Kerem Baki, Seda Esen, Mehmet Burak Anlatıcı

OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 4, Lucet 13, Cowan 12, Robinson 6, Damla Gezgin 16, Meltem Avcı 11, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Nilay Kartaltepe 2, Hilal Halaç

Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 14, Özge Kavurmacıoğlu 5, Derin Yaya 3, Prince 9, White 14, Tuğçe Murat, Kübra Erat, Melike Tuğba Oral 6, İnci Güçlü 10

1. Periyot: 11-20

Devre: 39-31

3. Periyot: 59-45


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