OGM Ormanspor evinde hata yapmadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi ile karşılaştı.
Mücadeleyi OGM Ormanspor 79-61 kazandı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Kerem Baki, Seda Esen, Mehmet Burak Anlatıcı
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 4, Lucet 13, Cowan 12, Robinson 6, Damla Gezgin 16, Meltem Avcı 11, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Nilay Kartaltepe 2, Hilal Halaç
Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 14, Özge Kavurmacıoğlu 5, Derin Yaya 3, Prince 9, White 14, Tuğçe Murat, Kübra Erat, Melike Tuğba Oral 6, İnci Güçlü 10
1. Periyot: 11-20
Devre: 39-31
3. Periyot: 59-45
Mücadeleyi OGM Ormanspor 79-61 kazandı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Kerem Baki, Seda Esen, Mehmet Burak Anlatıcı
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 4, Lucet 13, Cowan 12, Robinson 6, Damla Gezgin 16, Meltem Avcı 11, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Nilay Kartaltepe 2, Hilal Halaç
Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 14, Özge Kavurmacıoğlu 5, Derin Yaya 3, Prince 9, White 14, Tuğçe Murat, Kübra Erat, Melike Tuğba Oral 6, İnci Güçlü 10
1. Periyot: 11-20
Devre: 39-31
3. Periyot: 59-45