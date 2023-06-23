Obradovicli Partizan şampiyon oldu

Adriyatik Ligi'nde Obradovic'in takımı Partizan, ezeli rakibi Kızılyıldız'ı 96-85 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Obradovicli Partizan şampiyon oldu
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23 Haziran 2023 00:17
Adriyatik Ligi play off finali 5. maçında Obradovic'in takımı Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Obradovic'in takımı sahadan 96-85 galip ayrılarak seride 3-2 öne geçti ve ezeli rakibi Kızılyıldız'ın 3 yıllık şampiyonluk hegamonyasına son verdi.

Kulüp tarihinin 7. şampiyonluğunu elde eden Partizan, böylelikle önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele etmeyi de garantilemiş oldu.

Karşılaşmada Kevin Punter 32 sayıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken Zach LeDay 15 ve James Nunnally 12 sayıyla takımına katkı sağladı.

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