Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Manchester City'den 22 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Yan Couto'yu transfer etti.





Mateu Morey ve Marius Wolf'un ayrılmasından sonra sağ bek bölgesi için transfer arayışında olan Alman Ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.





Geçen iki sezonu Girona'da kiralık olarak geçiren Yan Couta, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde çıktığı 39 maçta 2 gol 8 asistlik performans sergiledi.



Manchester City, Yan Couto'yu 202 yılında Coritiba'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.



