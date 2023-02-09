Nurdağı ve İslahiye'de durum: "Binalar kum gibi birbirine karışmış"

Gaziantep'te depremlerin en kötü etkilediği İslahiye ve komşusu Nurdağı ilçelerinde yıkılan bina sayısı tespit edilemiyor çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de belirttiği gibi 60 bin kişilik yerleşimin yarısı yıkılmış durumda.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nurdağı ve İslahiye'de durum: 'Binalar kum gibi birbirine karışmış'
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09 Şubat 2023 08:56
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, afetten en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. Sadece ilçe merkezleri değil, bağlı civar köylerde de sarsıntının yarattığı tahribatın etkilerini görmek mümkün. Örneğin çok sayıda köy evinin yıkıldığı Gözlühöyük köyünde caminin kubbeleri bile yerde yuvarlanıp ters dönmüş.

VİYADÜK ÇÖKTÜ

Bölgede Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın ikinci büyüğü olan Atatürk Viyadüğü var. Nurdağı'nın girişindeki köprü tamamen çöktü, viyadükte de hasar oluştu. İletişim Başkanlığı görevlisi Yavuz Maraş Gaziantep merkeze arka yollardan gelmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

BÜŞRA ÖĞRETMEN YÜREK DAĞLADI

İslahiye'de yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazında, 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer'in cansız bedenine ulaşıldı. Büşra Öğretmen'in acı haberi, Aydın'daki ailesini yıktı. 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2020'de İslahiye'deki 13 Kasım İlkokulu'na atanan Büşra Bilginer, ara tatil sonrası okuluna gideceği ilk günün sabahında yakalandı büyük depreme. Ailesi 2 gündür kendisinden Haber alamıyordu. Kara haber maalesef dün Aydın'a ulaştı.

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