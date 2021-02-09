N'Sakala gördüğü kartlar için özür diledi

Beşiktaş'ın Konyaspor'la oynadığı maçta 15 ve 21. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sebebiyle oyun dışı kalan N'Sakala, Instagram'da bir özür mesajı paylaştı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
N'Sakala gördüğü kartlar için özür diledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2021 11:45
Kartal'ın önceki akşam Konyaspor'la oynadığı maçta 15 ve 21. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sebebiyle oyun dışı kalan N'Sakala, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Tecrübeli sol bek, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada, "Gördüğüm kırmızı kart ve takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığımdan dolayı çok üzgünüm. Maçın geri kalanında müthiş bir takım ruhu gösteren ve bize galibiyeti getiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için