Norveç'ten İsrail maçı öncesi anlamlı hareket: Gazze

Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail ile oynanacak maçın bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Oslo şehrindeki Ullevaal Stadı'nda Norveç ile İsrail arasında oynanacak Avrupa elemeleri I Grubu mücadelesinden elde edilecek bilet gelirinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceği belirtildi.
Karşılaşmanın bilet satışlarının 25 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi.
